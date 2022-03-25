Москва, 25 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Жёсткие антироссийские санкции ставят под угрозу само существование экономики Евросоюза в её сегодняшней форме. Об этом 25 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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«Для Евросоюза вопрос крайне острый. И это не только вопрос газа. Фактически Евросоюз совершает экономическое самоубийство, приняв стратегию жёстких санкций в адрес России, вместо того чтобы взять дистанцию, сохранить нейтралитет. Но они поставили себя под удар», — сказал Колташов.

Эксперт убежден, что, объявив экономическую войну России, ЕС не сможет выйти из неё победителем. Поэтому рано или поздно Евросоюзу придётся идти на попятную и прекращать свои агрессивные действия.

«Евросоюз своих позиций удержать не сможет. У него не осталось в арсенале средств, чтобы нанести нам ущерб. Поэтому сопротивление они, скорее всего, с тяжёлым сердцем будут прекращать», — отметил Колташов.