Белгород, 25 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Первый поезд с жителями Украины отправился 25 марта в Калужскую область из Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Поезд на вокзале

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В организованной группе 107 человек, включая 42 детей. Беженцы находились в Белгороде транзитом, несколько дней они проживали в пунктах временного размещения. Всего с 11 марта из Белгорода в соседние регионы выехали 1 542 жителя Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, вынужденно покинувших свои дома.

Для беженцев в Белгороде развёрнуто два мобильных пункта временного размещения.