Волгоград, 25 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние стуки госпитализированы 98 новых пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 700 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Волгоградской области выявлено 207 358 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 194 494 человека.

От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 6 694 жителя, в том числе шесть смертей зафиксированы за минувшие сутки.