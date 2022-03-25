Москва, 25 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин возмутился искажением фактов о Второй мировой войне, которые позволяют себе Голливуд и японские учебники. Об этом 25 марта он рассказал на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры и искусства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «День работника культуры: поздравления и встреча с Путиным – все новости»

По словам президента, в Голливуде выходили фильмы, в которых США назывались единственными победителями нацизма. При этом решающий вклад Красной Армии в Победу, мужество и героизм советских воинов взяли и отменили.

Путин напомнил, что в Японии в день памяти о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки стыдливо молчат о том, кто сбросил бомбы, или пишут, что это сделали некие абстрактные союзники.

Также Путин призвал российских деятелей культуры работать над сохранением исторической памяти.