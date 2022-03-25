Москва, 25 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Цены в Европейском союзе вырастут по широкому спектру товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Бельгии Александра де Кроо о том, что страны ЕС не должны страдать от антироссийских санкций сильнее, чем РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Безусловно, санкции, введённые против России, уже сильно сказались на экономике стран ЕС, — сказал Алиев. — Если анализировать только цены на энергоносители, то рост цен на мировом рынке явно играет не на руку странам, импортирующим их. В итоге вырастут цены по широкому спектру товаров, будет падение спроса, и из-за роста цен будут страдать конечные потребители, что может привести и к социальной напряжённости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее де Кроо не поддержал полный отказ Европейского союза от российских энергоносителей.