Курск, 25 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Дмитрий Ермаков, сообщила региональная администрация.

Скрин телеграм-канала администрации Курской области Сообщение о гибели Дмитрия Ермакова

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Ермаков окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге в 2021 году в звании гвардии лейтенанта.

«В бою под Харьковом наш земляк своим телом закрыл товарища от осколков мины. За героизм курянин награжден посмертно орденом Мужества и нагрудным знаком «За верность долгу и мужество». Администрация Курской области соболезнует родным и близким Дмитрия Ермакова. Искренне скорбим вместе с вами», — говорится в официальном сообщении.