Донецк, 25 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 14:25 с украинских позиций в населённом пункте Авдеевка был открыт огонь по городу Ясиноватая. Выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка войск Донецкой Народной Республики продолжает освобождение Мариуполя.