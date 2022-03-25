Париж, 25 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс объявила о положительном результате теста на COVID-19, сообщает Le Figaro.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В окружении Валери Пекресс заявили, что политик страдает легкими симптомами.

Кандидат в президенты продолжит свою предвыборную кампанию в онлайн формате. Запланированная поездка в Бордо и другие встречи не состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 в стране умерли 112 человек.