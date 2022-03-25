Москва, 25 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Российский беспилотный аппарат осуществил наведение огня высокоточного оружия на украинские военные объекты, видеозапись об этом опубликована 25 марта на канале Минобороны России в YouTube.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер»

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Отмечается, что командный пункт и артиллерийские орудия батареи ВСУ были уничтожены точным попаданием высокоточных боеприпасов. На видео представлена в том числе съемка позиций украинской артиллерии с беспилотника.

«Беспилотный летательный аппарат, установив расположение огневой позиции, осуществил наведение огня высокоточного оружия», — говорится в описании видео.

Российский военнослужащий на видео рассказал, как ударом баллистической ракеты удалось почти полностью разрушить здание длиной 60 м, в котором «располагался иностранный легион».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 марта российская боевая авиация поразила 51 военный объект на Украине.

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