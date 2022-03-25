Москва, 25 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Россия с начала гуманитарной миссии доставила в украинские регионы и Донбасс свыше более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщили 25 марта в пресс-службе МЧС РФ.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«С начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8 тыс. тонн грузов», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что всего отправлено более 40 колонн с гуманитарной помощью.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгвардия совместно с МЧС РФ доставила в Харьковскую область Украины более 120 тонн гуманитарного груза.

Читайте также: Росгвардия доставила в Харьковскую область более 120 тонн гумпомощи