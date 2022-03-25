Курск, 25 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 57 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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25 марта зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 112 тыс. 445 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 103 тыс. 8 пациентов, в том числе 310 — за последние сутки.

Всего скончались 2362 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.