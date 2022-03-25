Село Журавлевка, Белгородская область, 25 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Белгородской области на границе с Украиной погиб под обстрелом со стороны украинских боевиков настоятель храма из Ленинградской области, протоиерей Олег Артемов. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Pobeda.ru Протоиерей Олег Артемов

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Олег Артемов погиб при исполнении своего пастырского долга военного священника, во время обстрела приграничного села Журавлевка Белгородской области.

«Являясь священником военного благочиния, помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими гражданским персоналом и членами их семей, а также клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, он добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение», — говорится в сообщении.

Олег Артемов духовно окормлял моряков в кругосветных плаваниях, на Камчатке, трижды был в автономных походах на подводной лодке. В Военном инженерно-техническом институте Артемов учил будущих командиров отеческому отношению к подчиненным. Последнее время служил в Суворовском храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге.

«За время многолетнего служения Богу и Отечеству он не приобрел для себя и супруги, оставшейся ныне вдовой, жилья и ценного имущества», — отметили в РПЦ уточнив, что в поддержку родственников погибшего священника открыт благотворительный счет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, несколько взрывов прогремели в селе Журавлевка в Белгородской области в ночь на 24 марта. Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в селе разорвались снаряды, запущенные со стороны Украины. Повреждено 12 домов и восемь машин, в селе пострадали три человека.