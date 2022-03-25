Париж, 25 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 в стране умерли 112 человек, сообщает Le Figaro.

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В настоящее время госпитализированы 20 654 пациента c COVID-19, в том числе 1338 человек попали в больницы за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 1523 пациента.

Кроме того, за последние 24 часа во Франции выявили 148 635 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, после длительного периода напряженности между Парижем и Анкарой глава французского государства Эммануэль Макрон надеется, что «сможет продвинуться вперед» со своим турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом, с которым состоялись переговоры в Брюсселе.