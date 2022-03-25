Пекин, 25 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин изложил позицию Пекина по ситуации на Украине в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает 25 марта Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

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Отмечается, что китайский и британский лидеры в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию КНР.

Он подчеркнул, что мировому сообществу следует на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования и скорейшего восстановления мира на Украине. Китай готов продолжать «играть конструктивную роль» в этой ситуации, добавил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ФранцииЭммануэль Макронзаявил, что Пекин разделяет опасения Парижа в отношении ситуации на Украине.

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