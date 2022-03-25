Джакарта, 25 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4857 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 25 марта в Индонезии выявили 5 991 687 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии за сутки смогли 14 710 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 691 220 человек.

В период с 24 по 25 марта в Индонезии от COVID-19 умерли 120 человек. Всего эпидемия унесла жизни 154 463 жителей Индонезии.

В стране также зарегистрировано 146 004 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли подчеркнул важность правовой защиты индонезийских граждан на Филиппинах.