Донецк, 25 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжает освобождение Мариуполя, сообщил 25 марта глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Пушилин рассказал, что в Мариуполе продолжается освобождение города от украинских боевиков. Освобождённые районы города начали получать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе в результате обстрела украинских вооружённых формирований пострадали десять мирных жителей.