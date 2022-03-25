Улан-Батор, 25 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. МИД Монголии отреагировал на скандал между посольством России и Демократической партией Монголии.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Конфликт начался 24 марта после того, как члены оппозиционной Демократической партии решили отправить гуманитарную помощь на Украину. После этого Посольство России на странице в Facebook разместило пост «Вниманию членов Монгольской демократической партии и сторонников либеральной монархии США», содержавший критику политики США и их сторонников. К сообщению была прикреплена ссылка на новость «Бывший соратник Трампа раскрыл правду об Украине».

Публикация вызвала критику со стороны части монгольских активистов и политиков.

Демократическая партия 25 марта потребовала от Посольства РФ принести извинения. Оппозиционные монгольские политики утверждают, что размещенное Посольством России сообщение «является грубым, неэтичными, противоречит дипломатическим правилам и обычаям», нарушает Венскую конвенцию,

25 марта Посольство России в Монголии вновь еще один пост в Facebook. .

«Не видим оснований для претензий по поводу вмешательства во внутренние дела Монголии или Демократической партии вашей страны. Посольство во имя свободы мнений, в которой, надеемся, монгольские демократы российской стороне не отказывают, привлекло ваше внимание к тому, что в самих США в рядах, например, республиканцев не все согласны с характеристикой Украины как демократического государства. Экс-советник Президента Д. Трампа привёл на сей счёт веские доводы. Характеристика им политсистемы Украины не имеет никакого отношения ни к Монголии, ни к вашей партии. Где здесь вмешательство во внутренние дела Монголии или нарушение Венской Конвенции? Приведите хотя бы один пример этого в высказываниях американского деятеля! Не в наших, заметьте», — отметили в заявлении Посольства.

Комментируя обмен мнениями между Посольством и Демпартией, МИД Монголии сообщил, что уже направил ноту протеста в Посольство, но пока ответа не получил.