Донецк, 25 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 12:20 с украинских позиций в населённом пункте Победа был открыт огонь по Александровке. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в СК России возбудили уголовные дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе.