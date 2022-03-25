Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В стационарах Ленинградской области, где развернуты койки для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, свободно 44,91% коечного фонда. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Mos.ru Больничные койки

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На данный момент в Ленобласти развернуто 815 ковидных коек, на которых находятся 449 пациентов, еще 366 коек (44,91%) свободны.

«За сутки поступило 38 человек. На ИВЛ на койках COVID-19 находится девять пациентов», — отметили в комздраве.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 203 новых носителя коронавируса (-10 к показателю предыдущего дня). Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Тихвин (25), Мурино (19), Подпорожье (13), Никольское (12), Сланцы (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 180 343 человека. Из них 174 014 человек выздоровели, в том числе 77 были выписаны по выздоровлению за 24 марта. Умерло 3426 заболевших COVID-19, в том числе один летальный исход зарегистрирован за минувший день.