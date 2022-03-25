Москва, 25 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Газпром представит понятную прозрачную систему, как оплачивать российский газ западным потребителям. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В течение недели, а точнее уже фактически в течение оставшихся четырёх дней Газпром должен осуществить контакты и разработать понятную прозрачную систему, как это можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, ну, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», — заявил Песков.