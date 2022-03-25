Москва, 25 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков, комментируя заявление главы Украины ВладимираЗеленского о том, что Вооруженные силы РФ якобы использовали фосфорные бомбы, заявил, что Москва никогда не нарушала международных конвенций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия никогда не нарушала международных конвенций, по деталям все-таки рекомендуем обращаться в Министерство обороны», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Киеву нужна военная помощь без ограничений.

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