Абу-Даби, , 10:35 — REGNUM Южнокорейская энергетическая компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) приступила к установке топливных стержней во второй реактор атомной электростанции «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей компании.

Известно, что разрешение на выполнение данного вида работ было получено 9 марта. Напомним, что установка топливных стержней в первый реактор завершилась в марте 2020 года.

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В 2009 году консорциум под руководством KEPCO выиграл контракт стоимостью $20 млрд на строительство четырёх ядерных реакторов в Бараке. Первый реактор был построен в 2018 году, начало его полноценной промышленной эксплуатации запланировано на 2021 год.

После ввода в эксплуатацию всех четырёх реакторов, АЭС «Барака» будет обеспечивать 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии.

АЭС «Барака» — первая и единственная строящаяся в 270 км от Абу-Даби атомная электростанция, состоящая из четырёх энергоблоков по 1400 МВт.