Москва, 25 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. С момента ударов сил НАТО по столице Сербии началось разрушение мирового порядка, заявил 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, в Кремле считают, что именно с американских ударов по Белграду началась эрозия мирового порядка.

Также Песков прокомментировал заявления различных политиков Европейского союза о нежелании оплачивать поставки газа в рублях. По его словам, российская сторона выполняет поручение президента страны.