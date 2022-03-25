Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге в больницы поступило 149 пациентов с COVID-19, что на 15 больных меньше, чем сутками ранее. Об этом 25 марта сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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На стационарном лечении от ковида находятся 2105 пациентов (-54 человека по отношению к прошлым суткам). Из них размещены в реанимации 240 больных (-7), а подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких 63 пациента. За сутки из медицинских учреждений по выздоровлению выписали 195 человек. Этот показатель за сутки не изменился.

Неизменным в Петербурге осталось и количество коек для лечения ковида и пневмонии, 2867 мест. Эта же ситуации сохраняется и в отношении стационаров, под ковидом остаются 11 и городских и три федеральных медучреждения.

Количество больных, которые лечатся от ковида в амбулаторных условиях, уже составляет 13 990 человек. Их количество за прошедшие сутки сократилось на 709 пациентов. А вот количество соблюдающих карантин возросло до 186 (+64).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Петербурге за сутки зафиксировали 1237 случаев заражения коронавирусом (-43). За минувшие сутки от COVID-19, как основной причины, скончались 25 пациентов (+3), а переболели 3320 петербуржцев (-442).