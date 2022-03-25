Москва, 25 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Вопрос восстановления города Мариуполя за счёт России пока не обсуждался. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«На этот счёт сейчас нет никакой официальной позиции. Никак не формулировал на этот счёт позицию президент Путин», — заявил Песков.

«Я ничего не могу сказать. Как минимум, мы должны дождаться завершения спецоперации. А что касается Турчака, то он один из руководителей ведущей политической силы России, поэтому он, конечно, высказывает партийные соображения, свои соображения. Партия инициативна, она живо реагирует на все происходящее», — указал он.