Москва, 25 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Нефть не смогла прорваться к отметке $120 долларов за баррель на торгах 24 марта — на попытках развития восходящего импульса близость к этому уровню привлекла продажи, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Gazprom-neft.ru Добыча нефти

«В результате фиксация прибыли отправила нефть марки Brent под отметку $115.

Сегодня, 25 марта, котировки остаются под давлением, пытаясь ухватиться за уровень $113, утрата которого откроет дорогу к восходящей 20-дневной скользящей средней, выполняющей функцию поддержки с конца прошлой недели.

Трейдеры сменили тактику и теперь продают нефть на росте, что закономерно сопровождается плавным снижением торгового диапазона.

Такое поведение игроков говорит об ослаблении опасений по поводу масштабных перебоев в поставках и возникновения дефицита предложения на глобальном уровне.

Примечательно, рынок проигнорировал заявление Европы, которая намерена вдвое сократить импорт российской нефти к середине этого года.

Похоже, на перегретом рынке происходит переоценка рисков, а недавние сообщения о прогрессе переговоров России и Украины о прекращении огня дополнительно давит на энтузиазм покупателей.

При этом стороны не вдаются в детали и не дают никаких подробностей о ходе переговоров, что поддерживает напряженность на высоком уровне и тем самым ограничивает медвежий потенциал Brent.

До конца дня котировкам нужно удержаться над уровнем $110. В противном случае Brent выйдет на отрицательную территорию на недельном графике.

Ближайшая же поддержка проходит в районе $111,40, где расположена упомянутая скользящая средняя. Пробой этого уровня ухудшит краткосрочную техническую картину рынка, но не будет нести никакой угрозы для бычьего тренда», — считает эксперт.

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