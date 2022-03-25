Москва, , 10:41 — REGNUM Торги по нефти 24 марта завершились снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Gosrf.ru

Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,81%, до $117,90 за баррель. Снижение расценивается коррекционное движение после нескольких дней роста.

Инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

На этом фоне вновь поднялась тема для обсуждения возможности высвобождения дополнительной нефти из национальных запасов США.

Об этом заявил министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран — членов Международного энергетического агентства (МЭА).

Сегодня, 25 марта, на торгах в Азии нефть стоит $119 за баррель. Бычий тренд сохраняет свою силу.

Рост котировок может возобновиться в любой момент. Промежуточная цель $125 за баррель, на середину апреля — $136 за баррель.

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