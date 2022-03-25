Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 1114 носителей коронавируса, выздоровели 1355 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (209), Волгодонске (57), Таганроге (56), Шахтах (55), Неклиновском (45), Белокалитвинском и Зерноградском районах (по 38), Батайске (36), Сальском районе (31). 24% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 15% — дети.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 83-летняя женщина и девять мужчин в возрасте от 46 до 86 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 358 463 случая заражения коронавирусом, 339 819 случаев выздоровления и 10 693 летальных исхода.