Москва, 25 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Тема биологических лабораторий США станет «постоянно играющей» на площадке ООН со стороны России, заявил 25 марта министр иностранных дел РФ СергейЛавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы эту проблему (американских биолабораторий) поставили в Совете безопасности (ООН), и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками, угрозами для международного мира и безопасности», — сказал Лавров.

Министр добавил, что именно так и в таком ключе Россия «будет ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему земному шару».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о разработке массового биологического оружия.

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