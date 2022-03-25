Лавров: тема биолабораторий США будет «постоянно играющей» в ООН
Москва, 25 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Тема биологических лабораторий США станет «постоянно играющей» на площадке ООН со стороны России, заявил 25 марта министр иностранных дел РФ СергейЛавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
Министр добавил, что именно так и в таком ключе Россия «будет ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему земному шару».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о разработке массового биологического оружия.
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