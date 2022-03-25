Москва, 25 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России 25 марта опубликовало видео работы экипажа ЗРПК «Панцирь-С1».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «Панцирь-С1»

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Задачей системы в ходе специальной военной операции России на Украине является прикрытие авиации и пехоты Вооружённых сил России. Комплекс сбивает ударные беспилотные аппараты, ракеты «Градов» и тактические ракеты «Точка-У».

В сюжете заместитель командира батареи рассказал, что все цели уничтожаются на подлёте. При недавней атаке «Градов» было уничтожено 23 ракеты из 24 — ещё «пролетела не туда».