Донецк, 25 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские боевики за 20 минут выпустили по населённых пунктам региона 60 ракет. Об этом 25 марта сообщили представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Так, в 11:50 под обстрел из БМ-21 «Град» попал населённый пункт Махайловка. Всего было выпущено 20 ракет.

«12:05 […] населённый пункт Луганское: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»; 12:10 […] населённый пункт Озеряновка: выпущено семь гранат из СПГ, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в заявлении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 25 марта вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка в ДНР. По посёлку было выпущено 15 мин калибра 120 мм.