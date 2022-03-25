Москва, 25 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Вакцинировали своих детей от коронавируса 5% родителей в России. Однозначно готовы к сделать прививку детям 3%, скорее готовы — 14% опрошенных родителей, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Большинство родителей (78%) не собирается делать прививки от COVID-19 своим детям. Почти каждый второй (47%) совершенно точно не будет делать прививку своим детям, скорее не будут — 31%.

Подавляющее большинство родителей, решивших вакцинировать детей, привиты сами. Больше всего граждан, готовых сделать прививку детям, среди вакцинированных мужчин (28%), меньше всего — среди невакцинированных (по 7% среди мужчин и женщин).

Опрос проведён 22—24 марта 2022 года. Опрошены 500 родителей детей в возрасте 12—17 лет в 175 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продолжается тестирование вакцины для подростков «Спутник М».

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