Астана, 25 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом в Казахстане частично отменила обязательное ношение защитных масок в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

https://pixabay.com Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Сообщается, что эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется. При этом масочный режим полностью не отенён.

«Сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях; сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта, за последние сутки в Казахстане выявили 22 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими медики признали за это время 645 человек. Один пациент с COVID-19 скончался.