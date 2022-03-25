Анкара, 25 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Зенитные ракетные комплексы С-400 являются собственностью Турции, заявил 25 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Он оценил идею передачи Украине комплексов, отметив, что эта тема для Турции закрыта, поскольку приобретённые у России ракетные комплексы являются собственностью страны.

Ранее с идеей передачи Украине комплексов противоракетной обороны С-400 выступили в США.