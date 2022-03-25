Белгород, 25 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки выписан с выздоровлением 741 житель, перенёсший COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. На вакцинацию записались 196 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области выявлен 125 501 носитель инфекции. Завершили лечение выздоровлением 106 970 жителей. Скончались от осложнений 2130 человек, в том числе четыре летальных исхода зарегистрированы за последние сутки. В стационарах лечатся 1213 пациентов, амбулаторно — 15 188.

На вакцинацию от COVID-19 записался 1 082 981 человек, двукратные прививки сделали 991 620 белгородцев.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 56 пациентов.