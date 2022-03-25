Воронеж, 25 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары за сутки доставлены 110 новых пациентов, данные на утро 25 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Для сравнений — накануне, 24 марта, сообщалось о 140 доставленных в больницы пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом, это на семь случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением также 1 267 человек. За сутки скончался один пациент с COVID-19.

Подтверждено 364 236 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 342 796 человек. Скончались 8 017 ковид-пациентов.