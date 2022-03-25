Стокгольм, 25 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. С 18 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 136. Данные 24 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 18 189 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 481 736 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6 049 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,9% населения старше 12 лет, вторую — 84,7%. 62,3% населения старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации.

34 человека в настоящий момент получают помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.