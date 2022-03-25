Краснодар, 25 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковид-стационары доставили 139 пациентов, данные за сутки 25 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 24 марта, сообщалось о 159 госпитализированных с COVID-19 кубанцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтвердилось 714 новых случаев заражения коронавирусом, это на 99 случаев больше, чем накануне.

«На 25 марта коронавирус подтвердился у 303 мужчин и 411 женщин в возрасте до 97 лет. 45 пациентов — дети», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Лидирует по числу заражений за последние сутки Краснодар — там выявили 150 новых пациентов.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 248 137 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4 366. Выздоровели 232 630 человек, скончались 10 637 ковид-пациентов.

На утро 25 марта амбулаторное лечение проходят 7 718 жителей региона с подозрением на ковид и с подтверждённым диагнозом. В коронавирусных стационарах находятся 1825 пациентов, 60 человек — в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще четыре — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.