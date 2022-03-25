Москва, 25 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В бывших промышленных зонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 31,7 млн кв. метров недвижимости, из них 12,9 млн кв. метров жилья, сообщили 25 марта в Стройкомплексе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва

С 2011 года в промзонах Москвы построено 95 объектов социальной инфраструктуры: 35 детсадов, 24 школы, восемь объектов здравоохранения, 18 — спорта и 10 — объектов культуры.

С начала 2022 года в промзонах введено 16 объектов площадью 650 тыс. кв. метров, включая 360 «квадратов» жилья. Отмечается, что промзоны являются одним из основных резервов градостроительного развития Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве начнется реорганизация ещё семи участков бывших промышленных зон.

Читайте также: Ещё семь бывших промзон реорганизуют в Москве