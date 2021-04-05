Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве начнется реорганизация ещё семи участков бывших промышленных зон. Решения о комплексном развитии территорий приняты градостроительно-земельной комиссией, сообщается на портале мэра столицы.

Реконструкции подлежат промзоны в районах Грайвороново, Зюзино, Каширское Шоссе, Бескудниково, Кунцево, Коровино и Теплый Стан. Их общая площадь превышает 77 га.

На месте семи промзон появятся современные производства, жилые дома и соцобъекты. Планируется построить более 1,5 млн кв. метров недвижимости и создать около 18 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запланировано реорганизовать около 70% промышленных зон.

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