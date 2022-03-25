Москва, 25 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Федерации автомодельного спорта (ФАМС) России считают, что антироссийские санкции позволят вывести этот вид спорта в нашей стране на новый уровень. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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При этом ФАМС еще с 2014 года, когда была первая волна санкций против РФ, стала работать с региональными производствами, для организации производства сопутствующих товаров для спорта и хобби радиоуправляемого автомоделизма.

В настоящее время 80% всех используемых покрышек в классах электровнедорожников в масштабе 1/10 производятся в России, полностью организовано импортозамещение в области модельной химии и лубрикантов (силиконовое масло для амортизаторов и трансмиссии, намазка для покрышек и смазки), доля рынка отечественных производителей и фасовки составляет 90%, а также на пяти российских производствах организована вакуумная формовка кузовов для гонок и хобби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее линейку новых слуховых аппаратов представил на «Бирже импортозамещения» Минпромторга и Минцифры РФ Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ», который был создан для развития рыночных компетенций тульского завода «Октава».