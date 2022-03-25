Кишинёв, 25 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 4365 исследований выявили 385 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 512 047 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 497 127 человек, в том числе 346 — за последние сутки.

В больницах республики находится 373 пациента с COVID-19, в том числе 41 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 409 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки был один такой случай.

Днём ранее в Молдавии выявили 431 заражение коронавирусом в результате проведения 4795 тестов. Врачи выписали за сутки 542 человека, были зарегистрированы семь смертей среди пациентов с COVID-19.