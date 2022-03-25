Брянск, 25 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализирован 31 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в региональном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 30 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 156 346. Выздоровели 149 106 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 725 пациентов, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.

С начала пандемии лаборатории региона выполнили 1 662 594 исследования на коронавирус.