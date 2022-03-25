Стокгольм, 25 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На этой неделе в Агентстве общественного здравоохранения Швеции объявили, что Андерс Тегнелл покидает пост государственного эпидемиолога, чтобы вместо этого работать над вопросами вакцинации во Всемирной организации здравоохранения. 25 марта ведомству пришлось извиняться за ошибку, поскольку Тегнелла уволили, а новую работу ему еще не нашли, пишет газета SvD.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

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«Мы думали, что все было готово, но оказалось, что не совсем», — заявил пресс-секретарь Агентства общественного здравоохранения Кристер Янсон в интервью газете Expressen.

Тегнелл должен быть начать работу в ВОЗ уже 14 марта. Однако, по данным SvD, должность ему до сих пор не подыскали.

«Это гораздо более длительный процесс, чем мы думали. Произошло недоразумение, и мы сожалеем об этом», — прокомментировал Янсон.