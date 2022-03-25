Джакарта, 25 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Индонезия поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно гуманитарной ситуации на Украине, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Резолюция была принята путем голосования и получила поддержку 140 стран, в том числе Индонезии», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН Аррманатха Насир.

«В этой резолюции члены Организации Объединенных Наций выражают свою обеспокоенность и призывают к немедленным действиям для решения гуманитарной проблемы на Украине и ее окрестностях», — говорится в заявлении Аррманатха Насира.

По его словам, если ситуация на Украине затянется, негативные последствия будут ощущаться не только в Европе, но и в различных странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии планирует провести саммит G20 «нейтрально и беспристрастно».