Москва, 25 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 886 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 25 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 539 045 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 734 298.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 26 человек.