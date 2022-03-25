Москва, 25 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал чудовищной ситуацию с задержанием Службой безопасности Украины дочери мэра украинского Купянска Геннадия Мацегоры и настаивает на том, чтобы с проблемой ознакомились парламенты европейских стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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Ранее мэр украинского города Купянска, полный отчаяния, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, мэр просит судить его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

«Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами, всё больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он осудил происходящее на Украине, где «избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом».

Володин также сообщил, что российские парламентарии направят материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в их распоряжении, в национальные парламенты европейских стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генпрокуратура Украины заподозрила мэра города Купянска, расположенного в Харьковской области, Геннадия Мацегору в государственной измене, которая заключается в том, что мэр Купянска якобы предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее.