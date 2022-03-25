Москва, 25 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Отечественные электронные приборы, которыми комплектуется автомобильная и тракторная техника, создало в рамках импортозамещения научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») из Екатеринбурга. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Александр Спиридонов Здание Роскосмоса

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Уточняется, что предприятие оперативным образом отреагировало на введение антироссийских санкций, отразившихся на поставках электронных приборов в Россию.

«Первый заказ от машиностроительного предприятия на замену контроллера управления гидрораспределителями, который является важной частью тракторной техники и отвечает за управление навесным оборудованием, будет отгружен в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству высокобарьерной пленки ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (входит в группу «Агроком») начал работать в Ростове-на-Дону.