Москва, 25 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Российская Федерация окажет содействие развитию международных контактов Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров Сергей

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По его словам, Россия будет способствовать развитию контактов ЛНР и ДНР. Министр отметил, что попытки западных стран сохранить доминирующее положение в мире являются иллюзиями.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, решившие уехать из страны, имеют на это право, заявил Сергей Лавров.