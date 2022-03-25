Москва, 25 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Уходящая неделя (21−25 марта) на рынке криптовалют не сильно отличается от предыдущих: геополитическая напряженность сохраняется, ровно как и опасения касаемо восстановления мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«Тем не менее, рискованные инструменты, не только криптовалюта, но и американские акции, пытаются расти даже в таких условиях. Оно понятно, участники рынков устали от постоянного негатива, который держится на рынках с осени 2021 года.

Главная проблема заключается в том, что сильных причин для роста по-прежнему нет.

Безусловно, в мире постоянно происходит что-то связанное с цифровыми активами, но это не более чем новостной шум, не способный привести к смене глобального тренда. Токены самой популярной децентрализованной игры Axie Infinity выросли на 50% после запуска обновления.

Российские чиновники заявили о готовности принимать криптовалюту в обмен на нефть и газ. В одном из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs решили добавить полноценный раздел на своем сайте.

На нём опубликованы статьи о проектах Web3 и метавседенных. $125 млн привлек экспериментальный криптофонд, который должен трансформироваться в DAO (децентрализованную автономную организацию).

Понятное дело, что новости подобного характера появляются постоянно, вне зависимости от того находится рынок в фазе роста или падения. Складывается ощущение, что сил для дальнейшего роста котировок на чистом энтузиазме становится все меньше.

На краткосрочной дистанции можно будет увидеть отметку в $45 тысяч за монету биткоина, однако прогноз о движении в сторону $30 тысяч остается неизменным», — пояснил эксперт.

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